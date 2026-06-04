La danza che muove fa tappa a Tortaia
La danza che muove si ferma a Tortaia. La manifestazione, in programma il 4 giugno 2026, prevede spettacoli e performance di artisti locali e nazionali. L’evento si svolge in vari spazi pubblici del quartiere, con attività rivolte a diverse fasce di pubblico. Sono previsti laboratori e dimostrazioni aperte al pubblico, oltre a spettacoli serali. L’ingresso è gratuito e l’obiettivo è promuovere la cultura della danza nella comunità.
Arezzo, 4 giugno 2026 – La danza che muove è primavera prosegue il suo percorso e fa tappa nel quartiere Tortaia, ad Arezzo; l'iniziativa si propone di avvicinare il pubblico alla danza attraverso spettacoli e performance site-specific, creando momenti di incontro e condivisione nelle periferie cittadine. La programmazione è a cura Sosta Palmiz i con il contributo di MiC, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con SaioneMobOxfam Italia, I.C. Francesco Severi e CAS Tortaia. Sabato 6 giugno alle ore 17:30 appuntamento al CAS Tortaia (via Alfieri 30) con la performance GATHERDANCE. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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