la danza che muove fa tappa a tortaia

Notizia in breve

La danza che muove si ferma a Tortaia. La manifestazione, in programma il 4 giugno 2026, prevede spettacoli e performance di artisti locali e nazionali. L’evento si svolge in vari spazi pubblici del quartiere, con attività rivolte a diverse fasce di pubblico. Sono previsti laboratori e dimostrazioni aperte al pubblico, oltre a spettacoli serali. L’ingresso è gratuito e l’obiettivo è promuovere la cultura della danza nella comunità.