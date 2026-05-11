Arezzo, 11 maggio 2026 – L'Associazione Sosta Palmi zi presenta la nuova edizione di LA DANZA CHE MUOVE è primavera: interventi performativi che per il terzo anno porteranno la danza e il circo contemporaneo nei quartieri di Arezzo. L'iniziativa si propone di avvicinare il pubblico alla danza attraverso spettacoli e performance site-specific, creando momenti di incontro e condivisione nelle periferie cittadine. La programmazione è a cura Sosta Palmizi con il contributo di MiC, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con SaioneMobOxfam Italia, I.C. Francesco Severi e CAS Tortaia....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La danza che muove, interventi performativi nei quartieri di Arezzo a cura di Sosta Palmizi

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