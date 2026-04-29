Danza il mondo si muove in piazza | l’arte che unisce i popoli

Il 29 aprile 2026 si terrà in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Danza, con eventi che coinvolgeranno piazze e teatri. Questa ricorrenza mira a mettere in evidenza la danza come forma artistica capace di unire le persone attraverso performance di vario genere e dimensione. Le celebrazioni prevedono spettacoli, workshop e incontri pubblici che si svolgeranno in diverse città e luoghi pubblici.

? Cosa sapere Il 29 aprile 2026 il mondo celebra la Giornata Internazionale della Danza in piazze e teatri.. L'iniziativa del CID e dell'ITI onora l'eredità di Jean-Georges Noverre attraverso eventi pubblici.. Il 29 aprile 2026 il pianeta celebra la Giornata Internazionale della Danza trasformando piazze e teatri in palcoscenici aperti, con le scuole e le compagnie che animano le strade per onorare l’eredità di Noverre. La ricorrenza, nata nel 1982 grazie all’iniziativa dell’International Dance Council (CID) e dell’International Theatre Institute (ITI), vede oggi l’impegno dei partner ufficiali dell’UNESCO per le arti performative. La scelta di questa data specifica non è casuale: coincide infatti con l’anniversario della nascita di Jean-Georges Noverre, figura centrale del balletto moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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