Durante il Roland Garros, il tennista italiano ha dichiarato di trarre beneficio dal rituale di Rafael Nadal, che consiste nel fare la doccia subito dopo aver giocato. Cobolli ha spiegato di aver adottato questa abitudine seguendo l’esempio del campione spagnolo, ritenendo che possa aiutarlo nel suo percorso nel torneo. Non ci sono altre informazioni su eventuali effetti o risultati concreti legati a questa pratica.

Flavio Cobolli e il suo inusuale rituale al Roland Garros. Flavio Cobolli ha aggiunto un dettaglio singolare alla sua campagna al Roland Garros, con l’italiano che sostiene di trarre vantaggio dal famoso getto della doccia di Rafael Nadal. Questo curioso aneddoto si inserisce perfettamente nel profilo di un giocatore che è stato descritto come superstizioso durante i tornei. La storia è leggera, ma porta con sé una certa profondità, poiché evidenzia come gli atleti possano attribuire significati personali a riti e abituali circostanze. Cobolli, 24 anni, sta vivendo il periodo più significativo della sua carriera, avendo raggiunto la sua prima semifinale di Grand Slam al Roland Garros, un traguardo che ogni tennista sogna di raggiungere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - La curiosa storia di Flavio Cobolli su Nadal arricchisce il suo percorso al Roland Garros.

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