Un giocatore italiano si prepara a sfidare il vincitore tra Matteo Berrettini e un avversario sconosciuto nella semifinale di Roland Garros. La partita si svolge sui campi in terra battuta, con il tennista azzurro che ha superato con successo i turni precedenti. La sfida si terrà nel prossimo fine settimana, determinando così l’italiano che accederà alla finale del torneo.

Il tennista italiano , dopo aver battuto ai quarti il canadese Felix Auger-Aliassime in quattro set, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Per Cobolli sarà la prima semifinale in un torneo del Grande Slam, i quattro più importanti del tennis, ed è già il risultato più importante della sua carriera. Comunque vada la semifinale, dopo questo torneo Cobolli entrerà per la prima volta nei primi 10 della classifica mondiale del tennis. Se lo “spelling” è così imprevedibile dipende soprattutto da come si diffuse la stampa a caratteri mobili in Gran Bretagna Quali città non votarono? Dov'è che la... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Flavio Cobolli è in semifinale al Roland Garros

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Parigi = Roma. Cobolli e Berrettini ai quarti al Roland Garros

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Le parole di Flavio Cobolli dopo il match contro Auger-Aliassime: Devo iniziare con un merci à tout perché ho sempre iniziato così e sono molto superstizioso. Questo è il mio campo preferito, dove riesco ad esprimere il mio miglior tennis. Avevo la sensazione x.com

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