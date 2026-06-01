Il tennista Flavio Cobolli al Roland Garros | PSG stai attento l’anno prossimo c’è la Roma

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale a Roland Garros, il tennista italiano Flavio Cobolli ha rivolto un messaggio ironico ai tifosi della squadra di calcio del Paris Saint-Germain, avvertendo di stare attenti perché l’anno prossimo ci sarà la Roma. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra il pubblico presente, che ha assistito a un momento di leggerezza durante l’evento sportivo. Cobolli ha partecipato al torneo francesco, ottenendo risultati significativi nel singolare maschile.

Dopo aver conquistato gli ottavi di finale del Roland Garros, il tennista italiano Flavio Cobolli ha regalato un momento di leggerezza al pubblico parigino. Durante l’intervista in campo nel post-partita, infatti, ha spostato per qualche istante l’attenzione dal tennis alla finale di Champions League giocata due giorni fa. Il tennista romano ha messo in mezzo anche la Roma, dato il suo recente accesso alla coppa dalle grandi orecchie. La simpatica battuta ai tifosi parigini. Davanti agli spettatori del Philippe-Cartier, Cobolli ha scherzato sull’ingresso della Roma in Champions League. Pur dichiarando la sua stima per l’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha avvisato rivolgendosi ai tifosi francesi, chiedendo loro di non festeggiare troppo rumorosamente la vittoria in finale contro l’Arsenal. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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