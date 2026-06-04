La crudeltà umana non ha passaporto

Quattro migranti sono stati bruciati vivi all’interno di un veicolo in Calabria. La tragedia si è verificata ad Amendolara, dove le autorità stanno indagando sull’incendio. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o sui sospetti, ma la notizia ha suscitato sgomento. La polizia sta analizzando le prove e ascoltando testimoni per chiarire i responsabili di questa violenza. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

Caro Direttore Feltri, sono rimasto sconvolto dalla vicenda di Amendolara, in Calabria, dove quattro lavoratori migranti sono stati bruciati vivi all'interno di un veicolo. In un primo momento qualcuno aveva ipotizzato il solito movente razzista. Poi è emerso che i responsabili sarebbero altri immigrati appartenenti alla stessa comunità. Le immagini diffuse dai telegiornali e le testimonianze dei sopravvissuti sono agghiaccianti. Si parla di uomini costretti a lavorare nei campi in condizioni degradanti, senza una vera retribuzione, ammassati in alloggi di fortuna e sottoposti a forme di sfruttamento che sembrano appartenere ad altri secoli.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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