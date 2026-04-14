Prova orale dei concorsi docenti umana troppo umana Lettera

Un docente ha scritto al Ministro dell'Istruzione dopo aver letto una testimonianza pubblicata su un sito dedicato al mondo della scuola. La lettera riguarda un concorso pubblico per docenti, in cui una candidata ha ottenuto risultati diversi in due classi di concorso differenti. L'autore della comunicazione, un professore, desidera condividere alcune riflessioni e porre delle domande sul processo di selezione. La missiva si focalizza su aspetti relativi alla prova orale e alle modalità di valutazione utilizzate.

inviata da prof. Luca Farruggio - Gentile Ministro Valditara, dopo aver letto su OrizzonteScuola la testimonianza di una collega che, al concorso PNRR3, è risultata vincitrice per una classe di concorso e non vincitrice per un’altra, desidero sottoporLe alcune riflessioni e domande. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contro le classi pollaio: una proposta per una scuola più umana. LetteraInviata da Giuseppe Perrone – Entrare in una classe con ventotto o trenta alunni significa, molto spesso, dover scegliere ogni giorno chi “vedere” e... Concorso docenti PNRR3: numero candidati ammessi alla prova oraleConcorso docenti PNRR3: ripercorriamo le indicazioni degli Uffici Scolastici di comunicazione del voto minimo di accesso alla prova orale per capire...