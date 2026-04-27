La zootecnia ha trasformato gli animali in macchine e ha messo a rischio la salute umana | serve un cambio di rotta – La trave nel piatto la rubrica di SlowFood

Da ilfattoquotidiano.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allevamento animale, ormai dominato da pratiche industriali, ha subito una svolta significativa con la diffusione della zootecnia. Questa trasformazione ha portato alla standardizzazione e alla produzione di massa di carne, latte e altri derivati. Tuttavia, tali metodi sono stati associati a rischi per la salute umana e a un impatto ambientale rilevante. La rubrica di SlowFood analizza le implicazioni di questo modello e la necessità di un cambiamento.

L’approccio industriale ha trasformato l’allevamento degli animali in “zootecnia” e questo ha cambiato tutto. Zootecnia è la tecnica che muta gli animali in macchine da produzione alimentare destinate allo sfruttamento e l’allevatore in “imprenditore agricolo”, viene incrementata la meccanizzazione, la stabulazione permanente è una prassi, l’omogeneità e la selezione genetica (il contrario di “biodiversità”) sono spinte all’estremo. Il passaggio all’industrializzazione dell’agricoltura è stato giustificato dalla necessità di sconfiggere la fame (fallendo). Questo modello separa la coltivazione dall’allevamento creando due bisogni: i...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la zootecnia ha trasformato gli animali in macchine e ha messo a rischio la salute umana serve un cambio di rotta 8211 la trave nel piatto la rubrica di slowfood
© Ilfattoquotidiano.it - La zootecnia ha trasformato gli animali in macchine e ha messo a rischio la salute umana: serve un cambio di rotta – La trave nel piatto, la rubrica di SlowFood

Notizie correlate

Dalla guerra all’economia circolare: la nuova vita delle cassette di cottura – La trave nel piatto, la rubrica di SlowFoodIngredienti: un gruppo di donne colte e concrete, un’idea visionaria che coniuga bellezza e utilità, un progetto di design e materia.

La guerra in Ucraina ha trasformato i cani, non solo nell’aspetto: studio rivela gli effetti della crudeltà umanaUn coraggioso team di ricerca ha raccolto dati su 763 cani vaganti in Ucraina, compresi quelli che vivono sulla spietata linea del fronte.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.