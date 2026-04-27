L’allevamento animale, ormai dominato da pratiche industriali, ha subito una svolta significativa con la diffusione della zootecnia. Questa trasformazione ha portato alla standardizzazione e alla produzione di massa di carne, latte e altri derivati. Tuttavia, tali metodi sono stati associati a rischi per la salute umana e a un impatto ambientale rilevante. La rubrica di SlowFood analizza le implicazioni di questo modello e la necessità di un cambiamento.

L’approccio industriale ha trasformato l’allevamento degli animali in “zootecnia” e questo ha cambiato tutto. Zootecnia è la tecnica che muta gli animali in macchine da produzione alimentare destinate allo sfruttamento e l’allevatore in “imprenditore agricolo”, viene incrementata la meccanizzazione, la stabulazione permanente è una prassi, l’omogeneità e la selezione genetica (il contrario di “biodiversità”) sono spinte all’estremo. Il passaggio all’industrializzazione dell’agricoltura è stato giustificato dalla necessità di sconfiggere la fame (fallendo). Questo modello separa la coltivazione dall’allevamento creando due bisogni: i...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La zootecnia ha trasformato gli animali in macchine e ha messo a rischio la salute umana: serve un cambio di rotta – La trave nel piatto, la rubrica di SlowFood

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