La crisi di Belen e il ruolo di Stefano De Martino | Veglia su di lei insieme all' ex cognata Cecilia Il gesto dei genitori

La showgirl si sta riprendendo dopo essere stata ricoverata in ospedale dieci giorni fa a causa di una crisi. Nei giorni successivi, ha condiviso sui social aggiornamenti rassicuranti sulla sua condizione. Stefano De Martino, ex marito, si prende cura di lei insieme alla sorella dell'ex cognato, Cecilia. La situazione ha portato i genitori a manifestare attenzione con gesti concreti.

Belen sta meglio. Dopo la crisi che dieci giorni fa ha richiesto l'intervento dei soccorsi e portato al ricovero in ospedale, la showgirl si sta riprendendo piano piano, mostrandolo anche ai follower mediante alcune rassicuranti pubblicazioni social. Adesso è il settimanale Oggi a fornire qualche. 🔗 Leggi su Today.it

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La crisi di Belen Rodriguez e il ruolo di Stefano De Martino

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