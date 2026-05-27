Belen Rodriguez dimessa | gesto importante di Stefano De Martino

Belen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico di Milano dopo un ricovero. La notizia ha suscitato reazioni tra i suoi fan, che avevano mostrato preoccupazione durante il suo periodo di ospedalizzazione. Stefano De Martino ha compiuto un gesto importante in questa fase.

Belen Rodriguez ha lasciato il Policlinico di Milano dopo un ricovero che ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan. La showgirl, infatti, ha vissuto momenti difficili, culminati in un intervento delle forze dell’ordine presso il suo appartamento. A supportarla in questo momento critico è stato l’ex marito, Stefano De Martino: scopriamo insieme come. Cosa aveva fatto Stefano subito dopo il malore di Belen Rodriguez Intervento d’emergenza e l’intervento di Stefano De Martino. La situazione è diventata critica quando i vicini hanno allertato le autorità a causa delle urla provenienti dall’appartamento di Belen. Le forze dell’ordine hanno sfondato la porta per accertarsi delle condizioni della showgirl. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Belen Rodriguez racconta il suo Natale - Cena di Natale 23/12/2025

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Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme? Ecco in quale occasioneNegli ultimi anni, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati spesso al centro dell’attenzione per la loro relazione.

Temi più discussi: Belen Rodriguez in ospedale, i soccorritori: Stato confusionale, si esprimeva a monosillabi. Escluso gesto estremo; Belen è stata dimessa dall’ospedale. La versione dei pompieri: Si esprimeva a monosillabi ed era chiusa in bagno; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, come sta la showgirl: È in buone condizioni; Belén Rodriguez dimessa dall’ospedale dopo il malore in casa: È in buone condizioni.

#BELENRODRIGUEZ È STATA DIMESSA DALL’OSPEDALE E STA IN BUONE CONDIZIONI L’ho appena letto. Facciamo in modo di rendere questa notizia - non dovrebbe esserlo, ma qua stiamo - MOLTO più virale della caciara che s’è fatta sta x.com

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