il gesto di stefano de martino verso belen rodriguez

Stefano De Martino ha compiuto un gesto nei confronti dell’ex moglie Belen Rodriguez. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto del gesto, né sulla sua natura. La vicenda è stata riportata senza commenti o interpretazioni, limitandosi a comunicare i fatti emersi di recente.

Il gesto di Stefano De Martino verso l’ex moglie Belen Rodriguez conquista tutti. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Stefano De Martino e Belen Rodriguez nonostante tutto, non smettono di sostenersi ed aiutarsi a vicenda. Non solo per amore del figlio Santiago, ma perché la loro storia d’amore nonostante sia finita continua ad emanare luce. Leggi anche Roland Garros, vittoria all’esordio per Sinner Stando a quanto riporta Fanpage.it, il conduttore avrebbe saltate le registrazioni di Affari Tuoi per raggiungere l’ex moglie che sta attraversando un periodo complesso: “A quel punto, stando a quanto apprendiamo da fonti attendibili, De Martino si sarebbe precipitato presso l’abitazione di Rodriguez, preoccupandosi di stare vicino all’ex moglie in quei momenti difficili: “È corso subito da lei”, ci viene riferito. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Tensioni tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez il gossip continua

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