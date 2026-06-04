La costringeva a sniffare coca per allontanarla dai figli | condannato l’ex marito

Notizia in breve

Un uomo è stato condannato dopo aver costretto la ex coniuge a sniffare coca, con l’obiettivo di screditarla ai servizi sociali e favorire la perdita dei figli. La donna ha riferito di essere stata obbligata a consumare la droga per allontanarla dai figli. L’accusa ha portato alla condanna dell’ex marito per aver compiuto atti di pressione e manipolazione nei confronti della ex coniuge. La sentenza è stata emessa da un tribunale locale.