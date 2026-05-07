Bestemmie e abusi anche durante le gravidanze ' Dicevo di no ma mi costringeva' | l' ex marito nega tutto

Un’anziana donna ha accusato il suo ex marito di averla maltrattata dal 2015 al 2024, riferendo di aggressioni, insulti, violenze e ingiurie ripetute, anche durante le due gravidanze con i figli nati dal loro matrimonio. Lui, presente in tribunale, ha negato ogni accusa e ha dichiarato di non aver mai esercitato violenza o pressione sulla donna. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.