Bestemmie e abusi anche durante le gravidanze ' Dicevo di no ma mi costringeva' | l' ex marito nega tutto
Un’anziana donna ha accusato il suo ex marito di averla maltrattata dal 2015 al 2024, riferendo di aggressioni, insulti, violenze e ingiurie ripetute, anche durante le due gravidanze con i figli nati dal loro matrimonio. Lui, presente in tribunale, ha negato ogni accusa e ha dichiarato di non aver mai esercitato violenza o pressione sulla donna. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.
Lei sostiene di essere stata maltrattata dal 2015 al 2024 con aggressioni, insulti, violenze e continue ingiurie anche durante le due gravidanze con cui ha messo al mondo i due figli avuti con l’ex marito. Lui nega tutto con fermezza e proclama la sua innocenza: “Sono rimasto allibito dalle.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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