Un uomo di 70 anni residente in Versilia è stato condannato a nove anni di carcere dal Tribunale di Lucca. La sentenza riguarda l’accusa di aver costretto due bambine ad atti sessuali, avvenuti presso la casa della nonna delle vittime. La decisione giudiziaria si basa su prove raccolte durante l’indagine e l’udienza. L’uomo non si è opposto alla condanna.

LUCCA – E’ stato condannato a 9 anni per atti sessuali verso due bambine che. La sentenza del Tribunale di Lucca riguarda un pensionato, residente in Versilia. L’aggravante è di aver compiuto gli atti di averli nei confronti di due minori che all’epoca avevano meno di 10 anni. La notizia è riportata oggi dal quotidiano “Il Tirreno”. Dopo l’arringa del difensore dell’imputato, mai apparso in aula, il secondo collegio del Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per uscire con il dispositivo della sentenza. Una pena identica a quella invocata nella sua requisitoria dal pubblico ministero Sara Polino. Previsto il pagamento di provvisionali a favore dei genitori delle bimbe assistite, come parte civile, dall’avvocato Romano Zipolini.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lucca: pensionato costringeva bambine ad atti sessuali a casa della nonna. Condannato a 9 anni

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