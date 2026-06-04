La Costituzione a 260 nuovi cittadini
Durante l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, si è svolta a Varese la prima cerimonia ufficiale di consegna della cittadinanza a 260 nuovi cittadini. L’evento si è tenuto in un teatro cittadino, con la partecipazione di autorità locali e familiari dei neo cittadini. La cerimonia ha previsto la consegna di attestati e la lettura delle motivazioni per cui sono stati conferiti i nuovi passaporti. È stata la prima volta che si è celebrata questa cerimonia in città.
Prima edizione della cerimonia della cittadinanza a Varese. L’evento si è svolto in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. Protagonisti al Salone Estense i 260 cittadini e cittadine che hanno conseguito la cittadinanza nel corso del 2025. Dopo l’inno nazionale è stato il momento del benvenuto del sindaco Davide Galimberti. "Essere cittadini – ha detto – significa sentirsi parte di una comunità, contribuire al bene comune, partecipare alla vita collettiva con responsabilità e fiducia. A nome di tutti vi rivolgo quindi un sincero benvenuto, con l’augurio che possiate vivere questa cittadinanza non solo come un documento, ma come una possibilità concreta di costruire insieme il futuro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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