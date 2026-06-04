la costituzione a 260 nuovi cittadini

Notizia in breve

Durante l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, si è svolta a Varese la prima cerimonia ufficiale di consegna della cittadinanza a 260 nuovi cittadini. L’evento si è tenuto in un teatro cittadino, con la partecipazione di autorità locali e familiari dei neo cittadini. La cerimonia ha previsto la consegna di attestati e la lettura delle motivazioni per cui sono stati conferiti i nuovi passaporti. È stata la prima volta che si è celebrata questa cerimonia in città.