Porto Mantovano | la Costituzione passa nelle mani dei nuovi cittadini

Notizia in breve

A Porto Mantovano, alcuni giovani residenti hanno ricevuto ufficialmente la cittadinanza italiana. La cerimonia si è svolta con la partecipazione del Sindaco e del Prefetto, che hanno consegnato i documenti. I giovani hanno preso parte all’evento, ricevendo la certificazione in presenza degli amministratori locali. La cerimonia ha avuto luogo presso una sede pubblica, con una breve consegna simbolica del documento. Sono stati coinvolti residenti di diversa provenienza, tutti con il percorso di integrazione completato.