Porto Mantovano | la Costituzione passa nelle mani dei nuovi cittadini
A Porto Mantovano, alcuni giovani residenti hanno ricevuto ufficialmente la cittadinanza italiana. La cerimonia si è svolta con la partecipazione del Sindaco e del Prefetto, che hanno consegnato i documenti. I giovani hanno preso parte all’evento, ricevendo la certificazione in presenza degli amministratori locali. La cerimonia ha avuto luogo presso una sede pubblica, con una breve consegna simbolica del documento. Sono stati coinvolti residenti di diversa provenienza, tutti con il percorso di integrazione completato.
? Punti chiave Chi sono i giovani residenti che hanno ricevuto il documento?. Come hanno partecipato il Sindaco e il Prefetto alla consegna?. Quali valori civici ha sottolineato il Prefetto durante l'incontro?. Perché questa iniziativa anticipa le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario?.? In Breve Prefetto Roberto Bolognesi illustra i pilastri dell'architettura della Costituzione Italiana. Sindaca Maria Paola Salvarani invita i neo diciottenni al rispetto dei doveri collettivi. Iniziativa anticipa le celebrazioni per l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Evento crea ponte generazionale tra memoria del 2 giugno 1946 e sfide del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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