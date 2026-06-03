Monteprandone | la Costituzione consegnata ai nuovi cittadini

Notizia in breve

A Monteprandone, alcuni giovani hanno ricevuto la Costituzione durante una cerimonia. La consegna mira a coinvolgere i nuovi cittadini nel rispetto delle norme fondamentali. Secondo il pensiero di Calamandrei, la Costituzione può rimanere viva se viene trasmessa e compresa dalle nuove generazioni. La cerimonia ha visto la partecipazione di chi ha appena ottenuto la cittadinanza, sottolineando l'importanza di conoscere i principi costituzionali.