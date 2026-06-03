Monteprandone | la Costituzione consegnata ai nuovi cittadini
A Monteprandone, alcuni giovani hanno ricevuto la Costituzione durante una cerimonia. La consegna mira a coinvolgere i nuovi cittadini nel rispetto delle norme fondamentali. Secondo il pensiero di Calamandrei, la Costituzione può rimanere viva se viene trasmessa e compresa dalle nuove generazioni. La cerimonia ha visto la partecipazione di chi ha appena ottenuto la cittadinanza, sottolineando l'importanza di conoscere i principi costituzionali.
Chi sono i giovani che hanno ricevuto la Carta costituzionale? Come può la Costituzione restare viva secondo il pensiero di Calamandrei? Quale legame storico unisce il voto femminile alla democrazia attuale? Perché il volontariato è stato citato come forma di impegno civile??? In Breve Meri Cossignani ricorda la conquista del suffragio universale femminile post-1946. Jacopo Severo Bartolomei cita il giurista Piero Calamandrei per spiegare l'impegno civile. Alessandro Savino d . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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