Il dibattito sulla tassazione patrimoniale si riaccende periodicamente nel campo della sinistra, anche se tende a scomparire rapidamente. Recentemente, una figura politica ha ribadito la sua posizione a favore di questa misura, nonostante le critiche e le discussioni che la circondano. La proposta prevede un'imposta sul patrimonio personale, ma non ci sono ancora dettagli concreti o piani definitivi ufficiali. La questione viene spesso sollevata senza che si arrivi a una proposta di legge definitiva.

La patrimoniale s’affaccia ciclicamente nel dibattito pubblico della sinistra e subito scompare, se ne parla per un po’, titoli di giornale, solito giro di interviste, qualche punto di riferimento fortissimo per i progressisti brandito come esempio virtuoso (oggi svetta sopra tutti Zohran Mamdani ), solito giro di incazzature e poi stop, pausa di qualche settimana, di qualche mese, di qualche anno, e poi si ricomincia. Elly Schlein (Imagoeconomica). Schlein torna all’attacco (e Conte si smarca). «Penso che non possa essere un tabù» tassare i patrimoni, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite ad Accordi&Disaccordi. «Stiamo parlando dell’1 per cento, forse anche meno, della popolazione rispetto a una esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99 per cento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Corazzata patrimoniale è una cagata pazzesca, ma Schlein insiste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Monica Bellucci ha detto che invecchiare è interessante, ma de che! Giovani, sappiate che la vecchiaia e una ‘cagata pazzesca’, non c’è niente di positivo…”: l’ironia di FiorelloUn’attrice ha commentato il passare del tempo, affermando che invecchiare non ha nulla di positivo, definendo la vecchiaia “una cagata pazzesca”.

Riecco la solita sinistra: Schlein rispolvera la patrimoniale. Ma non convince nessunoLa proposta di introdurre una tassa patrimoniale torna periodicamente nel dibattito politico italiano.

Patrimoniale elettorale, le intenzioni e la realtàSentirne parlare suscita inquietudine diffusa. Con il timore di un’iniziativa che parte bene ma poi colpisce più in basso, allargando la platea per la ... repubblica.it

Meloni: 'Mai la patrimoniale'. Schlein: 'Aiuta i ricchi'Con la destra al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in un post su X. Poche righe con cui la premier manda un messaggio chiaro ad una parte ... ansa.it