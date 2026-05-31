Riecco la solita sinistra | Schlein rispolvera la patrimoniale Ma non convince nessuno
La proposta di introdurre una tassa patrimoniale torna periodicamente nel dibattito politico italiano. La leader di un partito di sinistra ha recentemente rilanciato questa misura, che già in passato ha suscitato reazioni contrastanti. La proposta viene presentata come strumento per ridistribuire le risorse, ma non ha ottenuto un sostegno unanime tra gli altri schieramenti politici. La discussione sulla patrimoniale si ripete ciclicamente senza portare a decisioni concrete.
La patrimoniale è un evergreen della sinistra italiana, ciclicamente viene riproposta e, poi, finisce nel dimenticatoio. Chissà se Elly Schlein, una volta a Palazzo Chigi, se mai ci arriverà in qualità di presidente del Consiglio, sarà capace di introdurla per davvero. Intanto, in qualità di aspirante leader del centrosinistra, ieri, è tornata a parlarne in un colloquio con la Repubblica, probabilmente perché, centristi a parte, è un tema su cui Pd, M5S e Avs potrebbero trovare un terreno comune. "Si può intervenire, non è detto che non si possa intervenire anche a livello nazionale, ma è una discussione che affronteremo insieme a tutti gli alleati", ha detto la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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