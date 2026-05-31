La patrimoniale è un evergreen della sinistra italiana, ciclicamente viene riproposta e, poi, finisce nel dimenticatoio. Chissà se Elly Schlein, una volta a Palazzo Chigi, se mai ci arriverà in qualità di presidente del Consiglio, sarà capace di introdurla per davvero. Intanto, in qualità di aspirante leader del centrosinistra, ieri, è tornata a parlarne in un colloquio con la Repubblica, probabilmente perché, centristi a parte, è un tema su cui Pd, M5S e Avs potrebbero trovare un terreno comune. "Si può intervenire, non è detto che non si possa intervenire anche a livello nazionale, ma è una discussione che affronteremo insieme a tutti gli alleati", ha detto la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riecco la solita sinistra: Schlein rispolvera la patrimoniale. Ma non convince nessuno

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