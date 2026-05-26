Un’attrice ha commentato il passare del tempo, affermando che invecchiare non ha nulla di positivo, definendo la vecchiaia “una cagata pazzesca”. A Cannes, ha detto che l’unica alternativa è invecchiare o morire, senza altre opzioni. La sua dichiarazione si aggiunge a quelle di altre celebrità che sottolineano la difficoltà di affrontare il passare degli anni. Nessuna motivazione o opinione, solo fatti sulle sue parole.

La vecchiaia è bella? Così dicono sempre più star. Ultima in ordine di tempo, Monica Bellucci che a Cannes, alla domanda su come sia affrontare il tempo che passa ha risposto: “ O invecchi o muori, non ci sono altre possibilità “. E Fiorello, durante la puntata di ieri de La Pennicanza, ha letto alcune affermazioni dell’attrice, su questa falsariga: “Mi ha colpito Monica Bellucci che dice ‘più libera con l’età matura’ e poi ‘invecchiare è interessante”. “Invecchiare è interessante, un bel messaggio”, la nota di Biggio. “Ma de che”, la ribattuta di Fiorello. Che poi ha aggiunto: “Dai su finiamola, Monica, queste sono le cose che diciamo quando iniziamo a invecchiare per autocompiacerci del fatto che siamo vecchi ma non ce ne frega niente che siamo vecchi e ci mettiamo ad adulare la vecchiaia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Monica Bellucci ha detto che invecchiare è interessante, ma de che! Giovani, sappiate che la vecchiaia e una ‘cagata pazzesca’, non c’è niente di positivo…”: l’ironia di Fiorello

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