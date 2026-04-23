Durante un pasto in coppia, molte persone notano che il partner tende a controllare il cellulare, sottraendosi alla conversazione. La Dottoressa Cozzolino spiega quali comportamenti adottare in queste situazioni, rispondendo alle domande di chi si trova a vivere questa esperienza. Una persona ha riferito di aver notato più volte il compagno prendere il telefono mentre parlano, consultando messaggi, notifiche o email senza interrompere il pasto.

I n coppia mi capita spesso di accorgermi che mentre parlo il mio compagno prende il cellulare per controllare un messaggio, una notifica, una mail. È come se ci fosse sempre qualcosa di più urgente o importante da guardare. Ho la sensazione che sia un po’ “altrove”, anche quando è fisicamente presente. Purtroppo credo che questo stia creando, giorno dopo giorno, distanza. Le conversazioni si interrompono, si fanno più superficiali, e a volte mi sento quasi ignorata. Cosa posso fare? Romina Amore e coppia: 5 errori da non fare all’inizio di una storia X Leggi anche › Coppia e Pebbling, quei piccoli gesti che fanno la differenza in amore Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cosa fare quando a tavola il partner si dedica a controllare il proprio cellulare sottraendosi alla coppia? Lo spiega la Dottoressa Cozzolino

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