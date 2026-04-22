Dopo aver riscosso grande successo nel 2024, il progetto ‘Leggere per… ballare’ torna al Teatro Comunale. Questa iniziativa unisce la lettura dei versi di Dante a una coreografia che coinvolge il corpo, creando un’esperienza artistica unica. La performance si ispira alla Divina Commedia, con i versi del poeta che guidano i movimenti degli interpreti. Il ritorno al teatro segna un momento importante per questa proposta che unisce letteratura e danza.

Dopo il grande apprezzamento ricevuto nel 2024, il progetto ‘Leggere per. ballare’ fa il suo atteso ritorno al Teatro Comunale. Martedì prossimo, il 28 aprile alle 20.30 (con una recita mattutina alle 10 per le scuole), andrà in scena ‘L’altro viaggio. La danza nella Divina Commedia’, un’opera che trasforma i versi immortali di Dante Alighieri in movimento corporeo. Il progetto, ideato da Rosanna Pasi, prevede la collaborazione con le scuole di danza aderenti alla Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza e il coinvolgimento diretto delle scuole pubbliche. In particolare, l’iniziativa, guidata da Arturo Cannistrà, vedrà in scena...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Divina Commedia da danzare. I versi di Dante guidano il corpo

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