Perché il 25 marzo tutti parlano di Dante? Oggi vedrai la Divina Commedia con occhi nuovi

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. In questa occasione si ricordano i 700 anni dalla sua morte e si riflette sulla sua influenza nel panorama letterario e culturale italiano. Durante la giornata vengono organizzate iniziative e approfondimenti sulla Divina Commedia, offrendo l'opportunità di riscoprire il poema e il suo autore.

Il Dantedì è la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, celebrata ogni anno il 25 marzo. Istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della Cultura, la ricorrenza è un omaggio al Sommo Poeta, autore della Divina Commedia e figura centrale nella storia della letteratura italiana. La scelta della data non è casuale. Secondo gli studiosi, il 25 marzo del 1300 sarebbe la notte in cui Dante si smarrisce nella selva oscura descritta nel primo canto dell’Inferno, il momento da cui prende avvio l’intero viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. La base normativa del Dantedì è la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, con il titolo ufficiale “Indizione della Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, denominata Dantedì”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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