Una classifica dei cibi più ricchi di magnesio include ceci, semi di zucca, mandorle e cioccolato fondente. Questi alimenti forniscono quantità significative di questo minerale, contribuendo al fabbisogno giornaliero. I ceci apportano circa 48 mg di magnesio per 100 grammi, mentre i semi di zucca arrivano a 535 mg. Le mandorle ne contengono circa 270 mg, e il cioccolato fondente circa 228 mg ogni 100 grammi.

Il magnesio è uno dei minerali più importanti per la salute del metabolismo, dei muscoli e del sistema nervoso. Inoltre, secondo diversi studi, svolge un ruolo importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell’osteoporosi, oltre a migliorare l’equilibrio intestinale riducendo la stitichezza. Secondo diversi studi il magnesio rappresenta un aiuto anche per la salute mentale, poiché ridurrebbe i sintomi legati ad ansia e stress modulando l’attività di diversi neurotrasmettitori. Il magnesio non è prodotto naturalmente dal corpo umano, quindi va assunto tramite l’alimentazione e se non è sufficiente è necessario integrarlo.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La classifica dei cibi più ricchi di magnesio: dai ceci ai semi, come impattano sul fabbisogno

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Alimenti ricchi di magnesio

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