Le dichiarazioni dei redditi dei romani | la classifica dei quartieri più ricchi e più poveri

I dati sulle dichiarazioni dei redditi dei residenti a Roma mostrano un aumento complessivo delle somme dichiarate, ma le differenze tra i diversi quartieri restano evidenti. Il centro della città registra i redditi più elevati, mentre le zone periferiche si collocano su livelli più bassi. La distribuzione dei redditi continua a riflettere una netta divisione tra aree più abbienti e meno abbienti.

Crescono i redditi dichiarati ma le divisioni tra i quartieri permangono, con forti squilibri tra il centro e la periferia. A Roma, stando a quanto dichiarato nel 2025 sull’anno di imposta 2024, il reddito medio è di 31.423 euro, in rialzo rispetto all’anno precedente e in linea con quanto.🔗 Leggi su Romatoday.it

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