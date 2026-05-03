Addio avocado e matcha mangiamo più mandorle e farro | la classifica dei cibi più consumati in Italia

Secondo i dati più recenti di un osservatorio alimentare, le abitudini di consumo degli italiani stanno evolvendosi, portando a una diminuzione di alimenti come avocado e matcha. Al contrario, si registra un aumento nell’assunzione di mandorle e farro, che stanno guadagnando spazio nelle scelte quotidiane. Questi cambiamenti riflettono una trasformazione nelle preferenze alimentari, con un focus crescente su alimenti più tradizionali e meno esotici.