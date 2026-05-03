Don Roberto Malgesini al via la causa di canonizzazione | l’iter ufficiale per il sacerdote degli ultimi

Il procedimento per la canonizzazione di don Roberto Malgesini, sacerdote conosciuto per il suo impegno tra le persone senza dimora, è stato avviato formalmente. La procedura, iniziata ieri 2 maggio, rappresenta il passaggio ufficiale nel percorso che potrebbe portare alla sua santificazione. La sua figura è ancora molto presente nella memoria collettiva locale e il processo, che coinvolge i vari passaggi previsti dalla Chiesa, prosegue con l’obiettivo di riconoscere ufficialmente la sua santità.

C’è una memoria che non si è mai spenta, a Como. E ieri, 2 maggio, ha fatto un passo in avanti, ufficiale ma profondamente umano.La Diocesi ha pubblicato l’editto per avviare la causa di beatificazione di Roberto Malgesini, il sacerdote che ha perso la vita mentre aiutava gli ultimi, trasformando.🔗 Leggi su Quicomo.it

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San Giuseppe Uscire o restare In studio a @padrepiotv ho presentato questa mia pubblicazione dedicata a don Roberto Malgesini, ammazzato 6 anni fa. Chi non ha visto "VERSO GLI ALTARI" metto link #youtube GRAZIE #redscarlet #televisione #scrittor x.com