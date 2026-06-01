Don Maurizio Patriciello parteciperà al forum sulle mafie giovedì 4 giugno a Bassano del Grappa, dopo l’attentato subito dal cronista Adriano Cappellari. La decisione è stata presa in seguito all’episodio di violenza. La conferma della presenza è stata comunicata nelle ultime ore. L’evento si svolgerà nella città vicentina, coinvolgendo figure pubbliche e professionisti del settore. La partecipazione del sacerdote, noto per il suo impegno contro le organizzazioni criminali, è stata annunciata ufficialmente.

ENEGO (VICENZA) - Don Maurizio Patriciello sarà al forum sulle mafie in programma a Bassano del Grappa nella giornata di giovedì 4 giugno. La decisione arriva dopo l'attentato intimidatore davanti casa del cronista veneto Adriano Cappellari, residente ad Enego, paese a pochi chilometri da Bassano. Il sacerdote anticamorra aveva manifestato incertezza circa la sua presenza al forum, ma dopo quanto accaduto ha chiarito che parteciperà all'evento. L'attentato La matrice del fatto non è chiara, ma don Maurizio è comunque intervenuto sull'attentato perché nel 2024 fu invitato a Enego per un convegno sulle mafie e in quella... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Don Maurizio Patriciello, il sacerdote anticamorra presente al forum sulle mafie: la decisione dopo l'attentato al cronista Adriano Cappellari

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CAMORRA, MINACCE AL PARROCO E AL CRONISTA DELL'ALTOPIANO | 16/02/2026

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