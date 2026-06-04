La Cisl Scuola chiede la stabilizzazione dei docenti sui 577 posti vacanti in Abruzzo e interventi sul sostegno

La Cisl Scuola ha richiesto la stabilizzazione dei docenti sui 577 posti vacanti in Abruzzo e interventi sui circa 4.000 posti di sostegno che ogni anno vengono coperti da precari. La richiesta riguarda sia i posti riconosciuti ufficialmente come vacanti sia quelli assegnati temporaneamente per il sostegno nelle scuole della regione. La richiesta è stata presentata per garantire una copertura stabile di tali posti.

La Cisl Scuola chiede la stabilizzazione non solo sui 577 posti che il ministero considera vacanti, ma anche l’intervento sui circa 4mila posti di sostegno che ogni anno vengono coperti da docenti precari pur essendo necessari in modo stabile nelle scuole abruzzesi. Il maggior numero di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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