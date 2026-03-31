Organici docenti 2026 2027 la UIL Scuola | Taglio di 5.000 posti inaccettabile solo 134 in più sul sostegno e posti di potenziamento in calo per tre anni consecutivi

Il 31 marzo si è svolto un incontro tra il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 20222024, durante il quale è stata fornita un'informativa sui numeri relativi agli organici del personale docente per l'anno scolastico 20262027. La UIL Scuola ha commentato la proposta, evidenziando un calo complessivo di circa 5.000 posti rispetto all'anno precedente, con un incremento di soli 134 posti dedicati al sostegno e una diminuzione stabile dei posti di potenziamento per tre anni consecutivi.

Il 31 marzo si è tenuto l'incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 20222024 sull'informativa relativa al decreto ministeriale sugli organici del personale docente per l'anno scolastico 20262027. L'articolo Organici docenti 20262027, la UIL Scuola: “Taglio di 5.000 posti inaccettabile, solo 134 in più sul sostegno e posti di potenziamento in calo per tre anni consecutivi”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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