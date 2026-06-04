La Cisl lancia quattro proposte per una Palermo senza barriere per i disabili

La Cisl ha presentato quattro proposte per eliminare le barriere architettoniche a Palermo. Nel territorio della provincia vivono più di 15 mila persone con disabilità significativa, rappresentando tra il 10 e il 12 per cento della popolazione complessiva, considerando anche le forme lievi e moderate. Le proposte mirano a migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici e privati, rendendo la città più fruibile per tutti.

Nel territorio della provincia di Palermo vivono oltre 15 mila persone con disabilità significativa, una quota che sale tra il 10 e il 12 per cento della popolazione se si includono le forme lievi e moderate. A questi si aggiungono oltre 9 mila alunni con bisogni di sostegno e inclusione, e più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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