Disabili Vita senza Barriere | un incontro organizzato dalla Cisl Palermo Trapani

Notizia in breve

È stato organizzato un incontro dalla Cisl Palermo Trapani dedicato alla promozione dell’inclusione delle persone con disabilità. Durante l’evento si è parlato di eliminare le barriere fisiche, sociali e burocratiche che ancora limitano la vita di molte persone. La discussione ha coinvolto rappresentanti di associazioni e sindacati, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere azioni concrete per rendere la società più accessibile a tutti.