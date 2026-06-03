Disabili Vita senza Barriere | un incontro organizzato dalla Cisl Palermo Trapani
È stato organizzato un incontro dalla Cisl Palermo Trapani dedicato alla promozione dell’inclusione delle persone con disabilità. Durante l’evento si è parlato di eliminare le barriere fisiche, sociali e burocratiche che ancora limitano la vita di molte persone. La discussione ha coinvolto rappresentanti di associazioni e sindacati, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere azioni concrete per rendere la società più accessibile a tutti.
Eliminare le barriere fisiche, sociali, burocratiche per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità. E’ il tema centrale dell’incontro dal titolo “Vita Senza Barriere, strategie e progetti per promuovere l’inclusione”, organizzato dalla Cisl Palermo Trapani con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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