Disabili Vita senza Barriere | un incontro organizzato dalla Cisl Palermo Trapani

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato organizzato un incontro dalla Cisl Palermo Trapani dedicato alla promozione dell’inclusione delle persone con disabilità. Durante l’evento si è parlato di eliminare le barriere fisiche, sociali e burocratiche che ancora limitano la vita di molte persone. La discussione ha coinvolto rappresentanti di associazioni e sindacati, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere azioni concrete per rendere la società più accessibile a tutti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Eliminare le barriere fisiche, sociali, burocratiche per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità. E’ il tema centrale dell’incontro dal titolo “Vita Senza Barriere, strategie e progetti per promuovere l’inclusione”, organizzato dalla Cisl Palermo Trapani con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incontro online di AUTOFORMAZIONE SULLACCESSIBILITÀ DIGITALE organizzato dal Disability Pride

Video Incontro online di AUTOFORMAZIONE SULLACCESSIBILITÀ DIGITALE organizzato dal Disability Pride

Notizie e thread social correlati

Strategie per abbattere le barriere fisiche, sociali e burocratiche: il prossimo 4 giugno incontro della Cisl PalermoIl 4 giugno si terrà un incontro organizzato dalla Cisl Palermo dedicato alle strategie per eliminare le barriere fisiche, sociali e burocratiche.

"Il fragile benessere giovanile, il malessere sociale": un incontro organizzato dalla Cisl scuolaUn incontro organizzato dalla Cisl scuola ha affrontato il tema della fragilità tra i giovani e del malessere sociale.

Si parla di: Strategie per abbattere le barriere fisiche, sociali e burocratiche: il prossimo 4 giugno incontro della Cisl Palermo; Disabilità e inclusione, a Palermo il convegno della Cisl: ''Vita Senza Barriere'' per abbattere ostacoli fisici e sociali.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web