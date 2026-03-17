Sono iniziati i lavori per migliorare l’accessibilità alla spiaggia destinata ai disabili. Sono stati realizzati due nuovi bagni privi di barriere architettoniche, progettati per facilitare l’uso delle persone con disabilità. Le operazioni di riqualificazione si concentrano sulla rimozione degli ostacoli e sulla creazione di servizi più accessibili lungo il tratto di costa.

Abbattere le barriere architettoniche e riqualificare i bagni a servizio della spiaggia disabili. Da qualche giorno hanno preso il via i lavori di ristrutturazione dei locali situati accanto alla spiaggia per disabili di Marinella, in via Kennedy, che come noto vengono utilizzati sia dall’istituto scolastico che dalle associazioni che durante l’estate organizzano attività dedicate alle persone con disabilità nella spiaggia attrezzata adiacente. Il progetto, approvato dall’amministrazione comunale, prevede una totale riorganizzazione degli spazi interni dove saranno realizzati due bagni con wc e doccia accessibili a persone con disabilità, uno spogliatoio e una zona lavabi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori per la spiaggia dei disabili. Due nuovi bagni senza barriere

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