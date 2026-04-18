Gli Stati Uniti puntano a rafforzare la propria posizione come principale esportatore di gas naturale liquefatto e petrolio, sostenendo gli alleati con forniture energetiche. Parallelamente, il paese intensifica le azioni per limitare l'influenza cinese nel settore delle energie rinnovabili, che vede la Cina leader nella produzione di tecnologie verdi. Questa strategia mira a consolidare il ruolo di superpotenza nel settore delle fonti fossili e a contenere l'ascesa della Cina nel comparto energetico sostenibile.

Forse c’è del razionale nel reale. Forse Donald Trump non è un matto. Forse la sua condotta rientra in una più ampia strategia americana: ottenere il primato di superpotenza energetica fossile, contrappunto al controllo cinese delle filiere green. E così aumentare la pressione su Pechino, che vende all’Europa le tecnologie «pulite», ma continua a lavorare «sporco», con greggio, carbone e gas. Mettiamo in fila alcuni fatti. Decine e decine di petroliere lasciano il Golfo Persico per dirigersi verso il Golfo del Messico, quello che l’inquilino della Casa Bianca, un po’ per megalomania e un po’ per suggellarne la nuova centralità, vuole ribattezzare Golfo d’America.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il piano degli Usa: essere superpotenza delle fonti fossili e domare la Cina

Notizie correlate

ONU: Guterres rilancia il dialogo internazionale per il phase out delle fonti fossiliONU: Guterres rilancia il dialogo internazionale per il superamento delle fonti fossili Le Nazioni Unite rinnovano la loro spinta per affrontare la...

Leggi anche: Cina, la nuova superpotenza. Potrà mai scalzare gli Usa? Millennium Live con Colarizzi, Sciorati e Portanova

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli Usa; Cina: un piano in quattro punti per risolvere la crisi tra Usa e Iran; Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump; Berlino apre al piano per una Nato europea in caso di ritiro Usa.

Usa-Iran, la Cina entra in gioco: Xi lancia il piano in quattro punti per la pace in Medio OrienteCoesistenza pacifica, sovranità nazionale, rispetto del diritto internazionale e Sviluppo e sicurezza. Sono i 'titoli' dei quattro ... iltempo.it

Iran, piano in 15 punti degli Usa per porre fine alla guerra e negoziati nel fine settimanaIl capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi, ha affermato che nei prossimi giorni potrebbero esserci colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Credo questa ... iltempo.it

ULTIM'ORA L’Iran annuncia: Hormuz chiude di nuovo a causa del blocco Usa facebook

"Mi aspetto che le cose vadano bene", ha detto il presidente Usa sull'Air Force One. Teheran, però, fa sapere che se il blocco navale proseguirà le cose cambieranno. x.com