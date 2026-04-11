Le scorte di missili stealth negli Stati Uniti sono ormai quasi esaurite, secondo fonti ufficiali. Questa situazione si verifica in un momento in cui l’impiego di armamenti avanzati nel conflitto con l’Iran ha portato a un forte consumo degli arsenali. L’esaurimento delle riserve solleva preoccupazioni sulla capacità di Washington di garantire la deterrenza nella regione dell’Asia-Pacifico, suscitando allarme tra gli analisti.

L’impiego massiccio di armamenti avanzati nel conflitto con l’Iran sta provocando un drastico svuotamento degli arsenali statunitensi, mettendo seriamente in discussione la capacità di Washington di mantenere la deterrenza nell’area dell’Asia-Pacifico. La necessità di sostenere le operazioni militari in Medio Oriente ha costretto gli Stati Uniti a dirottare i sistemi missilistici a lungo raggio verso il comando centrale e le basi europee, sottraendo risorse strategiche destinate alla gestione delle tensioni con la Cina. Il calo verticale delle riserve di missili stealth. Le stime provenienti dagli ambienti militari delineano un quadro di preoccupante carenza tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: scorte di missili stealth quasi esaurite, allarme per la Cina

Deterrenza contro la Cina a rischio: l'allarme sui missili che scuote gli UsaLa pressione militare esercitata dagli Stati Uniti in Medio Oriente sta avendo effetti collaterali nell’Asia-Pacifico.

Iran, mille missili Tomahawk sparati dall'inizio della guerra. Allarme del Pentagono: «Scorte in esaurimento»Nelle prime quattro settimane della guerra in Iran gli Stati Uniti hanno utilizzato circa mille missili Tomahawk.

Temi più discussi: Deterrenza contro la Cina a rischio: l'allarme sui missili che scuote gli Usa; Dieci motivi per cui la guerra all’Iran è un regalo di Trump alla Cina; Il cessate-il-fuoco tra America e Iran secondo belligeranti e mediatori; Errore strategico Mentre Trump resta impantanato in Iran, Xi Jinping riorganizza il sistema politico e militare.

Deterrenza contro la Cina a rischio: l'allarme sui missili che scuote gli UsaL’uso massiccio di missili in Iran sta riducendo le scorte Usa e indebolendo la deterrenza contro la Cina nel Pacifico ... ilgiornale.it

Guerra Iran, petrolio e missili: perché Russia e Cina si rafforzano e l’Ucraina rischiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, petrolio e missili: perché Russia e Cina si rafforzano e l’Ucraina rischia ... tg24.sky.it

Qualcuno è stato in Cina ad agosto Più o meno solite destinazioni. Caldo proibitivo che rovina il viaggio o tutto sommato gestibile - facebook.com facebook

Se il dialogo Cina-Taiwan passa dall'estrema destra di Taipei #SkyInsider x.com