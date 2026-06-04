La cerimonia delle polemiche | Senza cittadini è una festa privata

La cerimonia si è svolta senza la presenza dei cittadini, considerata una festa privata da molti. La manifestazione ha suscitato reazioni di sdegno tra cittadini e rappresentanti politici, sia di opposizione che di maggioranza. Nessuna partecipazione pubblica né coinvolgimento della comunità sono stati annunciati. La presenza di only invitati ha alimentato le critiche, mentre non sono stati forniti dettagli sulla natura dell’evento.

Una cerimonia in sordina che ha sollevato polemiche e indignazione da parte dei cittadini e dei politici locali, di opposizione e di maggioranza. Tutti contro la scelta di celebrare la Festa della Repubblica senza avvisare la cittadinanza, consiglieri e parte degli assessori. "Nonostante la pioggia, si è svolta questa mattina (martedì 2 giugno, ndr) la celebrazione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Alla cerimonia ha preso parte il vicesindaco, Antonino Puleo, a testimonianza dell’importanza di una ricorrenza che richiama i valori fondanti della nostra Repubblica. Un sentito ringraziamento a don Fulvio, parroco della Chiesa di Sant’Ambrogio, per la disponibilità e la collaborazione, all’Associazione Nazionale Carabinieri per la preziosa presenza e alla polizia locale per il servizio svolto con professionalità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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