Notizia in breve

Un cittadino pugliese ha partecipato a una festa presso l’ambasciata a Kiev in occasione del 2 giugno. L’uomo, un salumaio di Martina Franca, ha riferito di aver vissuto una notte molto pericolosa durante l’evento. La cerimonia si è svolta nel contesto di una situazione tesa nella capitale ucraina, con la presenza di ospiti e rappresentanti diplomatici.