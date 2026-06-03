Pugliese in Ucraina | festa in ambasciata a Kiev dove è stata una notte molto pericolosa La cerimonia per il 2 giugno

Da noinotizie.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cittadino pugliese ha partecipato a una festa presso l’ambasciata a Kiev in occasione del 2 giugno. L’uomo, un salumaio di Martina Franca, ha riferito di aver vissuto una notte molto pericolosa durante l’evento. La cerimonia si è svolta nel contesto di una situazione tesa nella capitale ucraina, con la presenza di ospiti e rappresentanti diplomatici.

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“Sono stato alla festa dell’ambasciata” dice Paolo Chiafele, salumaio di Martina Franca che vive a Kiev. Nella capitale ucraina è stata festeggiata, da parte degli italiani, la ricorrenza degli ottanta anni della nostra Repubblica. Capitale ucraina dove si registra, come nel resto dell’Ucraina, un pesante incremento di bombardamenti da parte russa. La notte prima della festa “è stata una notte molto pericolasa per i civili. Molti feriti, a Kiev quattro morti”. L'articolo Pugliese in Ucraina: festa in ambasciata a Kiev dove è stata “una notte molto pericolosa” La cerimonia per il 2 giugno proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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