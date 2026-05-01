Oggi si è svolta la cerimonia di cittadinanza dedicata ai nuovi italiani, un momento in cui si sono condivisi i valori di diritti, doveri e partecipazione. L’evento, chiamato “Cittadinanza day”, ha rappresentato un’occasione per accogliere ufficialmente chi ha completato il percorso per ottenere la cittadinanza. Durante la cerimonia, sono stati consegnati i documenti e si è celebrata l’integrazione di questi cittadini nella comunità.

"Cittadinanza day", il benvenuto ai nuovi cittadini italiani. Un’occasione speciale per celebrare insieme un nuovo inizio, fatto di diritti e doveri, partecipazione e appartenenza. Si è svolta questa mattina in Comune la cerimonia per il conferimento delle cittadinanze. Un momento pieno di emozione a cui hanno partecipato anche il sindaco Mattia Ferretti e l’assessore ai Servizi demografici, Stato civile e Cittadinanze, Lucia Galeone. Durante la cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale, i nuovi cittadini hanno prestato giuramento formale alla Repubblica Italiana e hanno ricevuto una copia della nostra Costituzione. "Essere cittadini significa sentirsi parte consapevole e attiva di una comunità - ha detto il sindaco Mattia Ferretti - per questo è fondamentale conoscere la nostra Carta Costituzionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi cittadini italiani, la cerimonia: "Una vita di diritti, doveri e valori siete parte attiva della comunità"

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