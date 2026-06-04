La CBS ha licenziato martedì Scott Pelley, storico corrispondente di “60 Minutes”. Pelley, che lavorava per la rete da molti anni, aveva recentemente annunciato il suo addio al programma. La decisione di interrompere il rapporto con il giornalista è stata comunicata senza specificare le ragioni. La notizia ha suscitato sorpresa tra colleghi e spettatori, dato il ruolo di lunga data di Pelley nel programma di inchiesta.

Martedì, la CBS News ha licenziato Scott Pelley, corrispondente di lunga data di “60 Minutes”. Durante un incontro estremamente acceso lunedì mattina con il neo direttore esecutivo del programma, Nick Bilton, e un altro dirigente della rete, Pelley ha criticato duramente Bari Weiss, che si è unita all’emittente a ottobre come caporedattrice. “Sta distruggendo 60 Minutes”, ha detto. “Non ama questo posto. È stata assunta per distruggerlo e sta facendo esattamente questo.” In seguito, martedì Pelley ha incontrato Weiss e altri dirigenti, i quali gli hanno comunicato che il suo comportamento era inappropriato. A quel punto, secondo alcune fonti, il giornalista avrebbe rivelato ai membri dello staff del programma di aspettarsi il licenziamento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La CBS licenzia Scott Pelley, storico corrispondente di “60 Minutes”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CBS Fires Scott Pelley for Donald Trump – 60 Minutes is Next

Notizie e thread social correlati

Cbs, Bari Weiss caccia la corrispondente non allineata su Israele. Al suo posto il giornalista dello scandalo UnrwaCbs ha deciso di sospendere una delle sue corrispondenti, nota per le sue posizioni non allineate su Israele, sostituendola con un giornalista...

L'Automotoclub storico italiano celebra 60 anni: al Museo Storico dei Motori la mostra “Alfa Romeo Avio”L'Automotoclub storico italiano festeggia i suoi 60 anni con l'apertura della mostra “Alfa Romeo Avio” presso il Museo Storico dei Motori.

Argomenti più discussi: La CBS licenzia Scott Pelley, storico corrispondente di 60 Minutes; CBS News licenzia Scott Pelley da 60 Minutes, secondo alcune fonti; CBS News licenzia un giornalista veterano nell'ambito di un'importante ristrutturazione.; Scott Pelley, veterano di 60 Minutes, licenziato dopo uno scontro con la nuova dirigenza conservatrice della CBS.

La CBS licenzia Scott Pelley, storico volto di 60 minutes. La cura di Bari Weiss voluta da Ellison continua per trasformare la CBS in un bollettino pro Trump e pro Israele. Pelley l’avrebbe accusata di ammazzare la trasmissione più autorevole degli Usa, da qui i x.com

CBS News licenzia il corrispondente di ‘60 Minutes’ Scott Pelley dopo uno scontro con il nuovo produttore reddit

L’emittente statunitense CBS licenzia Scott Pelley di 60 Minutes dopo uno scontro con i bossDi Reuters E La stampa associata Pubblicato il 3 giugno 20263 giugno 2026 L’emittente statunitense CBS ha licenziato Scott Pelley, corrispondente di lunga data del suo programma 60 Minutes, dopo aver ... oltrelalinea.news