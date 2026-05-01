Cbs ha deciso di sospendere una delle sue corrispondenti, nota per le sue posizioni non allineate su Israele, sostituendola con un giornalista collegato allo scandalo Unrwa. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i dipendenti e nel pubblico, mentre l’azienda ha comunicato la decisione senza ulteriori dettagli. La sostituzione rappresenta un cambiamento significativo all’interno dell’emittente, che segue altri movimenti di personnel e strategie editoriali.

Un licenziamento eccellente, una sostituzione controversa e un impero mediatico che cambia volto. A sei mesi dall’acquisizione da 8 miliardi di dollari di Paramount Global da parte di Skydance Media, la società del magnate pro-Israele David Ellison, la Cbs sta vivendo una delle trasformazioni più profonde e controverse della sua storia. Al centro della tempesta, l’arrivo della nuova caporedattrice Bari Weiss e il licenziamento dei giornalisti non allineati con la linea editoriale ora marcatamente filo-israeliana e in linea con l’agenda politica dell’editore. L’ultimo atto di quella che il giornalista Premio Pulitzer Glenn Greenwald definisce la creazione di un vero e proprio Israel State Media, arriva da Londra, e ha il sapore amaro di una resa dei conti interna.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cbs, Bari Weiss caccia la corrispondente non allineata su Israele. Al suo posto il giornalista dello scandalo Unrwa

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