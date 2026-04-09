L' Automotoclub storico italiano celebra 60 anni | al Museo Storico dei Motori la mostra Alfa Romeo Avio

L'Automotoclub storico italiano festeggia i suoi 60 anni con l'apertura della mostra “Alfa Romeo Avio” presso il Museo Storico dei Motori. La mostra si concentra sulla storia dei motori utilizzati nell’aeronautica italiana e rappresenta un approfondimento sulla produzione e lo sviluppo di questa tecnologia. L'evento si inserisce nelle celebrazioni ufficiali del traguardo raggiunto dall'associazione.

La mostra tematica “Alfa Romeo Avio. Motori per l’aeronautica”, dedicata a una pagina significativa della storia industriale italiana, aprirà le celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione dell’Automotoclub storico italiano.L’esposizione, realizzata in stretta collaborazione con il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Comunicato Stampa: L'ALFA ROMEO IN AVIAZIONE: UNA MOSTRA AL MUSEO DEI MOTORI DI PALERMOIl prossimo 10 aprile il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell'Università degli Studi di Palermo ospita una...

Comunicato Stampa: ARMA DEI CARABINIERI E AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO FIRMANO IL RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESAPresso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è stato firmato il rinnovo del Protocollo d'intesa tra l'Arma e l'Automotoclub Storico Italiano.

Temi più discussi: Comunicato Stampa: L’ALFA ROMEO IN AVIAZIONE: UNA MOSTRA AL MUSEO DEI MOTORI DI PALERMO; Alfa Romeo Avio e i motori degli aerei, la mostra a Palermo; COLLEZIONE ASI BERTONE ALL’HERITAGE HUB, LA PASSERELLA DEI RICORDI; Comunicato Stampa: L’ALFA ROMEO IN AVIAZIONE: UNA MOSTRA AL MUSEO DEI MOTORI DI PALERMO.

L’ALFA ROMEO IN AVIAZIONE: UNA MOSTRA AL MUSEO DEI MOTORI DI PALERMOTRA LE CELEBRAZIONI DEL 60° ANNIVERSARIO DELL’ASI SPICCA L’APPUNTAMENTO CULTURALE IN SICILIA AL QUALE HANNO COLLABORATO IL MUSEO STORICO ALFA ROMEO E IL MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE (ANSA) ... ansa.it

Motorismo storico, rinnovato il protocollo d’intesa tra Automotoclub Storico Italiano e Arma dei CarabinieriLa collaborazione tra l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e i Carabinieri andrà avanti, come ratificato dalla firma sul rinnovo del Protocollo d’intesa tra l’Arma e l’ASI, avvenuta qualche giorno fa ... motorionline.com

18 aprile 2026 Ore 17:00 Must – Museo Storico di Lecce (Sala Conferenze, Via degli Ammirati 11) Esperti e specialisti accompagneranno i cittadini in un percorso di approfondimento sui geni BRCA, fondamentali per la prevenzione e la diagnosi pre - facebook.com facebook