L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non ci sarà più aiuto in Iran e ha chiesto il ritiro delle truppe statunitensi dall’Italia. La sua posizione è stata espressa attraverso una minaccia rivolta ai paesi della Nato che, secondo lui, non lo hanno sostenuto nella guerra in Iran. Le dichiarazioni si sono aggiunte a quelle già pronunciate in Germania, ampliando così la sua posizione verso altri alleati europei.

La minaccia di Donald Trump di colpire i «cattivi» della Nato che non lo hanno aiutato nella guerra in Iran si allarga dalla Germania all'Italia e alla Spagna. A chi gli chiedeva nello Studio Ovale se prenderebbe in considerazione anche per Roma e Madrid l'ipotesi di una riduzione delle truppe ha risposto «probabilmente». Aggiungendo che «l'Italia non è stata di alcun aiuto» e «la Spagna è stata terribile. È la Nato. Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo». E aggiunge: «Guardate il livello di assistenza che stanno fornendoall'Ucraina. Hanno creato un disastro in Ucraina: un caos totale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "Nessun aiuto in Iran. Via le truppe Usa dall’Italia"

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Notizie correlate

Iran, Trump: “Ritiro delle truppe da Spagna e Italia? Probabile. Non sono state di nessun aiuto”“L’Italia non è stata di nessun aiuto” nella guerra in Iran e “la Spagna è stata orribile“.

Leggi anche: Trump: «L’Italia non è stata d’aiuto, probabilmente valuto un ritiro delle truppe Usa». Crosetto: «Non ne capisco le ragioni»

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Iran, Trump: Ritiro delle truppe Usa dall’Italia? Probabile, non è stata di nessun aiuto; Trump ancora all'attacco: L'Italia non è stata di nessun aiuto, probabile il ritiro delle truppe. Crosetto: Non capirei le ragioni; Trump contro l'Italia: Probabile ritiro truppe Usa, in Iran nessun aiuto. Crosetto: Non abbiamo usato Hormuz; Iran, Trump: L'Italia non è stata d'aiuto, probabile ritiro delle truppe Usa.

Trump: Nessun aiuto in Iran. Via le truppe Usa dall’ItaliaIl presidente valuta il ritiro dei soldati dal nostro Paese e dalla Spagna. Oggi scadono i 60 giorni e serve l’ok del Congresso per proseguire nella guerra ... ilgiornale.it

Non ci ha dato nessun aiuto, perché Trump ha attaccato di nuovo l'Italia e cosa centrano i soldati americani?Trump minaccia il ritiro delle truppe USA dall’Italia: accuse durissime, crisi NATO e tensione senza precedenti tra Washington e Roma. tag24.it

Attentato Trump Diffuso un nuovo video: https://fanpa.ge/R60Ql - facebook.com facebook

Iran, guerra o negoziato: nella sfida Trump-Khamenei le 48 ore decisive per la crisi di Hormuz x.com