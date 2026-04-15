Iran verso il secondo round di negoziati Trump | La guerra può finire entro aprile Ma per ripartire serve un cessate il fuoco in Libano – La diretta

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che la guerra del Golfo è quasi conclusa, secondo quanto affermato dal presidente durante un’intervista televisiva. Trump ha anche detto che la guerra potrebbe terminare entro aprile, ma ha sottolineato che per riavviare i negoziati con l’Iran è necessario un cessate il fuoco in Libano. Intanto, in Iran si preparano i prossimi round di negoziati, con l’obiettivo di affrontare le questioni nucleari e regionali.

La guerra del Golfo «è quasi finita». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox, nella quale però è tornato a minacciare Teheran. Intanto il vicepresidente JD Vance ha sostenuto che gli Usa sono pronti ad aiutare l’Iran a prosperare se abbandonerà l’idea del nucleare. E i Dem del Congresso hanno chiesto di creare una commissione per valutare l’idoneità di Trump alla presidenza: «Siamo su un pericoloso precipizio ed è ora che il Congresso si assuma le sue responsabilità in base al 25mo emendamento », ha detto il deputato Jamis Raskin. Intanto il tycoon torna ad attaccare il Papa: «Qualcuno dica a Leone che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti».🔗 Leggi su Open.online

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

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