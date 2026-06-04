La Camera degli Stati Uniti boccia la guerra in Iran di Trump | sì alla risoluzione che ordina il ritiro delle truppe Ma il tycoon può porre il veto sul provvedimento

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe dal conflitto in Iran. Tuttavia, il presidente può esercitare il veto sul provvedimento. La decisione rappresenta un ostacolo alle azioni militari intraprese durante la sua amministrazione. La risoluzione è stata approvata senza che il presidente abbia ancora confermato il suo eventuale veto.

La Camera degli Stati Uniti boccia la guerra in Iran di Trump: sì alla risoluzione che ordina il ritiro delle truppe. Ma il tycoon può opporsi Battuta d’arresto per Donald Trump sull’Iran. La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane dal conflitto contro il regime degli ayatollah. Il provvedimento è stato adottato grazie al sostegno di quattro esponenti del Partito Repubblicano che si sono schierati con i democratici. La misura ha un valore prevalentemente simbolico, poiché il presidente degli Stati Uniti potrebbe porre il veto qualora la risoluzione ottenesse anche l’approvazione del Senato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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