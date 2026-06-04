È stato annunciato l’uso di un’app per gestire gli abbattimenti selettivi di fauna selvatica. Le operazioni vengono coordinate tramite una piattaforma digitale, che permette di monitorare e autorizzare gli interventi di caccia in modo più preciso. Le aree interessate sono due ambiti territoriali di caccia, uno nella zona di Pisa Ovest. La gestione digitale mira a controllare le attività di abbattimento e a garantire la selettività delle operazioni.

Abbattimenti controllati attraverso una app. Gli ambiti territoriali di caccia Atc 14 Pisa Ovest e Atc 15 Pisa Est hanno introdotto, in via sperimentale per l’annata venatoria 2026–2027, una nuova modalità di controllo dei capi abbattuti nella caccia di selezione a cervidi e bovidi attraverso l’utilizzo dell’applicazione Infocaccia. Una disposizione, deliberata dai rispettivi Comitati di Gestione, nella direzione di una gestione più moderna, efficiente e trasparente delle attività di prelievo selettivo sul territorio. La procedura consente al cacciatore di effettuare direttamente il controllo biometrico del capo abbattuto tramite smartphone, subito dopo la chiusura dell’uscita di caccia e prima di allontanarsi dal distretto, nel rispetto delle disposizioni previste dal disciplinare vigente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La caccia diventa smart. App e controllo biometrico per abbattimenti selettivi

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