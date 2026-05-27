Fauna selvatica via agli abbattimenti selettivi dal 1° giugno

Dal 1° giugno saranno autorizzati abbattimenti selettivi di fauna selvatica per ridurre i danni all’agricoltura nella regione. La decisione mira a limitare le conseguenze negative degli animali selvatici sulle coltivazioni agricole. Questa misura riguarda interventi mirati e controllati, con l’obiettivo di contenere i danni senza compromettere le popolazioni animali. La normativa entrerà in vigore a partire dalla data stabilita e sarà applicata secondo le modalità previste dalle autorità competenti.

Una risposta decisa e concreta per contrastare i gravissimi danni provocati dalla fauna selvatica all’agricoltura ciociara. Confagricoltura Frosinone e Copagri Frosinone annunciano congiuntamente un importante traguardo ottenuto grazie all’azione sindacale e alla pressione esercitata dai propri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Hunter Claiming Spot On Public Land Leads to Criminal Charge

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