L’auto diventa smart | arriva l’app che monitora ogni viaggio
È stata lanciata un’app che permette di monitorare ogni singolo viaggio effettuato con un’auto. Questa applicazione offre la possibilità di verificare il chilometraggio registrato, con strumenti pensati per prevenire eventuali manomissioni sui dati. Inoltre, l’utente riceve notifiche nel caso in cui l’auto si muova durante le ore notturne o in orari insoliti. La funzione si integra con i sistemi di bordo per controllare le attività del veicolo in tempo reale.
?? Punti chiave Come può un'app impedire che il chilometraggio dell'usato venga falsificato? Quali avvisi riceverai se la tua auto si muove di notte? Come farà il concessionario a contattarti prima che si accenda una spia? Cosa succede esattamente alla Centrale Operativa nel momento in cui scatta il furto??? In Breve Presentazione MyLoJack avvenuta a Verona durante l'Automotive Dealer Day 2026. Monitoraggio chilometraggio e viaggi tramite smartphone per trasparenza mercato usato. A . 🔗 Leggi su Ameve.eu
How to Turn Off Power Saving Mode on LG Monitor – General Energy Settings
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