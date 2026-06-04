La bellezza è equilibrio non perfezione

Una donna di circa 30 anni è stata trovata senza vita in un appartamento nel centro della città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini, ancora senza risultati ufficiali, per chiarire le cause del decesso. L’appartamento è stato posto sotto sequestro. La vittima, conosciuta nel quartiere, non aveva segni evidenti di violenza. La salma è stata trasferita all’obitorio per l’autopsia.

Per parlare di bellezza potremmo partire proprio da lei, da Felicia Cigorescu, che pare uscita da un quadro rinascimentale o dal più sofisticato programma di intelligenza artificiale. Ma sbaglieremmo perché non è questa la bellezza chele interessa, non è questo il bello verso cui chiede di volgere il nostro sguardo per educarlo a vivere l’esperienza estetica come trasformativa e non meramente contemplativa. «La bellezza non è un fatto estetico, ma uno stato di armonia. È il momento in cui ciò che siamo dentro trova una forma anche fuori. Per questo faccio fatica a separare la bellezza dalla bontà, dall’integrità, dalla qualità dell’energia che si porta nel mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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La bellezza più bella

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