Oggi la bellezza si combina con il cibo, rispondendo anche alla «fame emotiva». La tendenza della comfort beauty coinvolge prodotti cosmetici con ingredienti commestibili e profumazioni che stimolano i sensi. Questa evoluzione riguarda sia marchi di cosmetici che di alimenti, con molte aziende che puntano a creare prodotti che uniscono cura del corpo e piacere gustativo.

Beauty & Food, dalla tavola al beauty-case Nell’arco di due decenni, il cibo è passato dall’essere oggetto di consumo a soggetto narrativo, visuale e simbolico. Nel mondo del beauty, viene spesso utilizzato per evocare sensazioni tattili, olfattive o visive. Le texture di mousse, creme o gelatine richiamano consistenze alimentari, i colori e i profumi rimandano a esperienze gustative. Si tratta di un approccio che coinvolge i sensi e rafforza il legame emotivo con il prodotto. La campagna di Rhode Skin - il brand virale di Hailey Bieber (da pochissimo venduto a e.l.f.) - tutta dolci, miele, gelati e creme è un esempio lampantissimo. Per saziare la fame emotiva non si mangia, ma si compra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bellezza e cibo: più che mai oggi la bellezza soddisfa la «fame emotiva». Ecco di cosa si tratta

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